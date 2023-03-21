"Містяни" офіційно підтвердили звільнення головного тренера Олега Дулуба та помічника Олександра Грановського.

Львів та Кривбас розписали гольову нічию – вилучення, дубль та курйоз

Останньою краплею виявилася нічия з Кривбасом (2:2), яка не дозволила покинути зону вильоту. Дулуб очолив Львів у вересні 2021 року. У нинішньому чемпіонаті команда під керівництвом білоруса набрала 13 очок і йде у турнірній таблиці УПЛ на останній сходинці.

За інформацією інсайдерів, на вакантну посаду претендують відразу 3 фахівці – Володимир Мазяр, Жилмар і Анатолій Безсмертний. Усі вони вже тренували Львів. Наступний матч "містяни" проведуть 2 квітня проти Динамо.

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