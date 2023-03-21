Львів'яни недовго залишались без тренера після відставки Олега Дулуба. У клуб повернувся колишній коуч.

21 березня на заміській базі у Брюховичах команді представили нового наставника. Ним став Анатолій Безсмертним, інформує офіційний сайт "синьо-золотих".

Львів офіційно підтвердив звільнення Дулуба

Ще двома претендентами на посаду, за інформацією преси, були Володимир Мазяр та Жилмар, проте керівництво зробило вибір на користь Безсмертного. Допомогатиме йому асистент Роман Пахолюк.

54-річний фахівець вже раніше (з березня по серпень 2021 року) очолював "містян". Тоді Львів під його керівництвом провів 16 поєдинків – 5 перемог, 4 мирові та 7 поразок. Останнім клубом Анатолія був Альянс із Липової Долини. Також очолював Вікторію, Черкащину, Полісся, Полтаву та Суми.

Зауважимо, що перед старим-новим тренером буде непросте завдання – зберегти прописку в еліті. Зараз львів'яни йдуть останніми у турнірній таблиці УПЛ, набравши усього 13 залікових балів.

"Послухався тренера, побіг у центр і забив": рятівник Львова – про важкий матч із Кривбасом та очікування Динамо