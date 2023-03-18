Обидва колективи розпочали 2023 рік з перемог, але у других поєдинках поступились – "синьо-золоті" Зорі, а "червоні" Шахтарю. Сьогодні очки особливо були необхідні львів'янам, які застрягли на дні турнірної таблиці УПЛ.

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Проте першим забив Кривбас. Дитятьєв програв боротьбу й сфолив проти Устименка у штрафному. Арбітр вказав на позначку, до якої підійшов Капіч. Рибка дотягнувся до м'яча і перевів його у стійку, але той по-зрадницьки влетів кіперу у спину та у ворота.

Наприкінці тайму команда Юрія Вернидуба залишилась у меншості, адже Татарков заробив вилучення – двічі пішов у грубих підкатах проти суперників. Це його друга червона у сезоні. Львів виглядав доволі непогано до перерви, але після виходу з роздягальні діяв куди ефективніше.

На 74-й Дібанго збив Мильченка у штрафному. Тепер пенальті у ворота гостей. Бугай не забив ударом у правий кут, але першим на добиванні був Богунов. 1:1. Ледь не в наступній атаці Кривбас вдруге вийшов вперед. Це Капіч оформив дубль, замкнувши простріл Хомченовського. Другий удар у площину від команди і другий гол!

Львів не знітився і вдруге зрівняв рахунок. Результативний постріл на 87 хвилині до свого активу записав Бєляєв. Нічия дозволила Кривбасу набрати 25 очок та піднятись на 7 місце. Львів набрав 13 пунктів, але залишився останнім.

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