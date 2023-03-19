Напередодні Львів у матчі 18-го туру чемпіонату України на останніх хвилинах врятував нічию з Кривбасом (2:2). Упродовж гри господарі двічі поступались у рахунку, однак двічі знаходили сили відігруватись.

"Відразу питають, чи стріляють": Дулуб розповів про труднощі трансферної кампанії Львова

На 72-й хвилині у складі "містян" дебютував півзахисник Муріло Соуза. Бразилець став 35-м футболістом львів'ян у поточному сезоні, що стало рекордним серед усіх клубів елітного дивізіону, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Другу сходинку за цим показником посідає Ворскла (34 гравці), третя – Зоря (33 виконавці). Найменше футболістів наразі використав Верес (22).

Нагадаємо, Львів після 18-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ останнім, маючи у своєму активі 13 очок.

Львів та Кривбас розписали гольову нічию – вилучення, дубль та курйоз