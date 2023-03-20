Після інформації про відставку Олега Дулуба різні ЗМІ озвучили кількох претендентів на посаду.

На посаду нового наставника Львова претендує одразу три фахівці. За інформацією Ігоря Циганика, головним фаворитом є Володимир Мазяр, також розглядають кандидатуру Жилмара.

Львів звільнив Дулуба з посади головного тренера, – джерело

ТаТоТаке називає іншого кандидата – Анатолія Безсмертного. Рішення про відставку Олега Дулуба ухвалював новий віце-президент Львова Олексій Боровиков. Гравці команди та персонал клубу сприйняли новину із невдоволенням.

Нагадаємо, Дулуб очолив Львів у вересні 2021 року. У поточному сезоні "містяни" під його керівництвом набрали 13 очок і йдуть у турнірній таблиці УПЛ останніми. До слова, напередодні було звільнено ще одного білоруського фахівця – після поразки від Шахтаря посаду головного тренера Руха покинув Леонід Кучук.

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