Львів вже має претендентів на заміну Дулубу – гравці незадоволені відставкою наставника
Після інформації про відставку Олега Дулуба різні ЗМІ озвучили кількох претендентів на посаду.
На посаду нового наставника Львова претендує одразу три фахівці. За інформацією Ігоря Циганика, головним фаворитом є Володимир Мазяр, також розглядають кандидатуру Жилмара.
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ТаТоТаке називає іншого кандидата – Анатолія Безсмертного. Рішення про відставку Олега Дулуба ухвалював новий віце-президент Львова Олексій Боровиков. Гравці команди та персонал клубу сприйняли новину із невдоволенням.
Нагадаємо, Дулуб очолив Львів у вересні 2021 року. У поточному сезоні "містяни" під його керівництвом набрали 13 очок і йдуть у турнірній таблиці УПЛ останніми. До слова, напередодні було звільнено ще одного білоруського фахівця – після поразки від Шахтаря посаду головного тренера Руха покинув Леонід Кучук.
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