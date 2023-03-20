Олег Дулуб більше не тренуватиме Львів, повідомляє блогер Євген Кузьменко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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Зазначається, що клуб взимку набрав нову команду, і робив це сплановано вже не під білоруського фахівця. За інформацією джерела, новим тренером львівської команди може стати Володимир Мазяр.

Нагадаємо, Дулуб очолив Львів у вересні 2021 року. У поточному сезоні "містяни" під його керівництвом набрали 13 очок і йдуть у турнірній таблиці УПЛ останніми.

До слова, напередодні було звільнено ще одного білоруського фахівця – після поразки від Шахтаря посаду головного тренера Руха покинув Леонід Кучук.

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