Франція, 28 тур

Ліон – Лілль – 1:1

Голи: Ляказетт, 24 – Люкеба, 2 (аг)

Початок матчу не приніс Ліону нічого доброго. Вже на другій хвилині Нант повів у рахунку. Молодий захисник "ткачів" Кастелло Люкеба переправив м'яч у свої ворота. Команда Лорана Блана намагалася швидко відігратись, але Ляфон декілька разів рятував свою команду. На 24 хвилині, після плутанини у штрафному майданчику "канарок", Александр Ляказетт забив свій 150-й гол за Ліон. Господарі продовжили насідати на ворота Нанту та мали декілька гострих моментів.

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Після перерви "ткачі" продовжували володіти ініціативою, але підопічні Комбуаре непогано діяли завдяки контрпресингу. Команди обмінювалися небезпечними моментами та намагалися змінити рахунок на табло на свою користь. Нант був трішки ближчим до забитого голу, чим господарі. На 65 хвилині матчу Александр Ляказетт отримав пошкодження і був вимушений покинути поле. Всі спроби Ліона забити ще один гол були невдалими. До фінального свистка рахунок у матчі так і не змінився. Вдруге поспіль "ткачі" не змогли здобути перемогу на своєму полі.

150 - Auteur de son 150e but avec l'OL, Alexandre Lacazette est désormais le 2e meilleur buteur de l'histoire de Lyon toutes compétitions confondues, derrière Fleury Di Nallo (222), dépassant Bernard Lacombe (149). Général. #OLFCN pic.twitter.com/CEFhxWZLWZ — OptaJean (@OptaJean) March 17, 2023

Після 28 турів команда Лорана Блана перебуває на 10 сходинці в турнірній таблиці Ліги 1. В активі Ліона 41 бал. Від зони єврокубків "ткачі" відстають на шість очок. Нант посідає 14 місце з 30 пунктами. Команда Комбуаре випереджає зону вильоту на сім очок.

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