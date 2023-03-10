Ліга Європи УЄФА 2022/23, 1/8 фіналу, перші матчі

Манчестер Юнайтед – Бетіс – 4:1

Голи: Рашфорд, 6, Антоні, 52, Фернандеш, 58, Вегхорст, 85 – Перес, 32

Ювентус – Фрайбург – 1:0

Голи: Ді Марія, 53

Севілья – Фенербахче – 2:0

Голи: Жордан, 56, Ламела, 85

Ліга Європи: Байєр покарав росіянина, Рома перемогла Реал Сосьєдад, гольова перестрілка у Берліні

Манчестер Юнайтед у домашньому матчі проти Бетіса вирішив реабілітуватись за 0:7 у Ліверпулі. Ерік Тен Хаг навіть не став змінювати стартовий склад. Зарядженість "дияволів" вилилась у два швидких голи – взяття воріт на 5-й хвилині у виконанні Вегхорста не зарахували через офсайд, а от постріл Рашфорда метрів з 12-ти відкрив рахунок. Маркус забив 26-й м'яч у сезоні, ставши третім бомбардиром серед усіх футболістів топ-5 ліг.

Бетіс відігрався на 32-й хвилині зусиллями Переса, якому вдалося відкритись на правому куті штрафного й поцілити під дальню стійку. Крім того, перед перервою Де Хеа обрізався й допустив вихід віч-на-віч, однак Перес влучив у стійку. Це були чи не єдині моменти іспанців у матчі – Манчестер Юнайтед домінував, створивши цілий вагон гольових моментів. Якби англійці реалізували все, то про 0:7 на Енфілді всі забули б.

Свою ігрову перевагу манкуніанці конвертували у два голи на старті другого тайму. Антоні змістився з флангу й метрів з 20-ти відправив м'яч у дальню дев'ятку, а Бруну Фернандеш замкнув подачу Шоу з кутового – 3:1! Добив же андалусійців Вегхорст, який на 85-й хвилині вколотив четвертий гол. МЮ сьогодні на коні!

У паралельному матчі Ювентус приймав Фрайбург. Вже сама афіша поєдинку виглядала, немов знущання над туринцями, а "нулі" після першого тайму ще більше тішили хейтерів "б'янконері". Щоправда, за ударами було 11-0 на користь італійців, та і загалом гості провели всього два постріли за гру.

Конвертувати свій тиск у гол Ювентусу вдалося на 53-й хвилині завдяки подачі з кутового, яку доволі ефектно замкнув Ді Марія. Таким чином, аргентинець долучився до 10 забитих м'ячів "Старої синьйори" – у топ-лігах серед хавбеків у поточному сезоні тільки Бруну Фернандеш й і ван ден Бумен провели 10+ залучень.

Фрайбург огризнувся голом Хьолера на 62-й хвилині, однак взяття воріт скасували через офсайд. Чогось цікавішого вболівальники в останні півгодини не побачили. У підсумку, фінальний свисток зафіксував тріумф Ювентуса з рахунком 1:0.

Екс-суперник Динамо в єврокубках – Фенербахче – гостював у Севільї. Андалусійці ніколи не програвали турецьким командам у рідних стінах, і сьогодні зламати невдалу статистику гостям теж не вдалося. Перший тайм вони витримали, однак вже на старті другого Жордан вивів нервіонців уперед. До речі, Жоан забив 400-й гол "рохібланкос" у єврокубках.

Наприкінці другого тайму Ламела добив стамбульців, встановив остаточний рахунок у зустрічі – 2:0. Схоже, Фенербахче вилітає з ЛЄ.

Арсенал і Спортінг видали шоу в 1/8 Ліги Європи: Зінченко знову показав емоції, "посприяв" голу й не дограв матч