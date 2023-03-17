Ліга Європи УЄФА 2022/23, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

Реал Сосьєдад – Рома – 0:0

Вилучення: Фернандес, 90+8 (Реал Сосьєдад)

Уніон Сен-Жилуаз – Уніон Берлін – 3:0

Голи: Теума, 18, Амані, 63, Лапуссен, 90+4

Вилучення: Хаберер, 80 (Уніон Берлін)

Ференцварош – Баєр – 0:2

Голи: Діабі, 3, Адлі, 90+2

Реал Сосьєдад у домашньому матчі проти Роми мав відігрувати 0:2, з якими завершив у Римі. Підопічним Жозе Моурінью було надзвичайно важко – наприкінці першого тайму їм скасували гол з кутового (м'яч зачепив притиснуту руку Смоллінга), а Карсдорпу зламали ніс. В атаці "вовки" зовсім не вражали, завдавши всього три удари по воротах.

Баски домінували, організувавши низку небезпечних моментів. Найкращий з них змарнував Оярсабаль, який після розіграшу корнера стріляв з центру штрафного в голкіпера, а при добиванні влучив у поперечку. Загалом, Реал Сосьєдад награв на 1,83 очікуваних голи, однак забити не вдалося жодного. Рома проходить в чвертьфінал ЛЄ!

"Союзне дербі" між бельгійським та німецьким Уніонами обіцяло бути дуже цікавим, адже зустріч у Берліні завершилась з рахунком 3:3. Втім, другий матч команда з Бундесліги провалила тотально. Сен-Жилуаз завдав вдвічі більше ударів (13-6), а статистика великих гольових моментів шокувала – 6:1 на користь господарів.

Свою перевагу бельгійці конвертували у чотири голи, один з яких не зарахували через офсайд. У воротах берлінців відзначились Теума, Лапуссен та Амані, причому останній ще й два асисти віддав. Німці так нічим і не відповіли, тож фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Сен-Жилуаза. Бельгійський Уніон крокує у свій перший єврокубковий чвертьфінал!

Ференцварош після поразки Баєру в Німеччині не зміг зберегти інтригу хоча б протягом п'яти хвилин. Вже на 3-й німці відкрили рахунок зусиллями Діабі. Гості перебили підопічних Стаса Черчесова за ударами (17-9) і награли майже на три очікуваних голи – стільки ж і забили.

Щоправда, результативний постріл Діабі в середині другого тайму скасували через офсайд. Зате Мусса асистував на Алді в компенсований час добив суперника. 0:2! Команда, яку очолює прихильник путіна, безславно завершує єврокубки.

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