"У нас хороша команда, можливо, 1-2 зміни і не зроблять цю команду ідеальною, але вона буде більш конкурентоспроможною. Так, іноді ми говоримо про дрібниці, але якщо це змінити, буде ще краще.

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Цього сезону у нас були проблеми в Лізі чемпіонів, і це те, що ми повинні виправити. Проте поки ми не готові боротися на найвищому рівні за три титули: ЛЧ, лігу і кубок. Це неможливо, це закономірно. У футболі неможливо щось змінити за тиждень чи місяць, на все потрібен час.

Завжди хотів грати в Ла Лізі. Ви знаєте, що у Барселони багато проблем. Але коли я побачив шлях, яким вони хочуть йти, сказав: "Я можу бути частиною цього". Побачив виклик і сказав, що готовий його прийняти.

Мені 34, але це лише цифра. Знаю, що можу грати ще кілька років на найвищому рівні, не знаю точно скільки, але я завжди був щасливий грати. Я більше дбаю про ментальні речі, ніж про фізичні", – цитує Лєвандовскі Marca.

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