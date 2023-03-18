Ньюкасл здобув вольову перемогу над Ноттінгем Форест (2:1) у 28 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Рахунок вдалось відкрити колишньому гравцю Зорі Деннісу Еммануелю Бонавентуре, який ефектно скористався подарунком Свена Ботмана. Але Ісак перевернув гру. Зірковим для нападника був доданий арбітром час обох таймів.

Ньюкасл у компенсований час вирвав перемогу над Ноттінгемом – дубль Ісака наблизив "сорок" впритул до зони ЛЧ

На 45+2 хвилині Александр карколомно замкнув подачу, а на 90+3 реалізував пенальті. Ньюкасл закріпився на 5 сходинці АПЛ – тепер випереджає Ліверпуль на п'ять пунктів і відстає від Тоттенхема на один. Ноттінгем Форест залишився чотирнадцятим.