"Орли" готуються до старту відбору на Євро-2024. Попереду у них матч проти Туреччини, який відбудеться 25 березня у Єревані.

Петраков зробив неоднозначну заяву: "Футбол не повинен політизуватися"

Колектив тренується разом вже 3 дні. Сьогодні прес-служба збірної Вірменії опублікувала відео зі заняття, на якому хавбек російського Краснодара Едуард Сперцян красиво забиває.

Дуже емоційно на удар відреагував Олександр Петраков. "Как фамілія мальчіка, а?! Мальчік, как тебя завут?! А... Чудо", – кричав український тренер.

Окрім Сперцяна, колишній тренер збірної України викликав ще 3 вірменів, які грають на Росії – Георгія Арутюняна (Краснодар-2), Хорена Байрамяна (Ростов) та Наїра Тікнізяна (Локомотив).