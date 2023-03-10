"У мене знову були такі ж мурашки, як колись. Ми заслужили на це. Звісно, не можна думати, що ми постійно будемо у вісімці найкращих, але зараз ми в цій групі, тому будемо боротися далі. Потрібно використовувати можливості.

Піолі назвав два клуби, з якими хотів би уникнути зустрічі в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У січні ми втратили впевненість у собі, пропускали багато голів, і те, що Тоттенхем нам не забив, – найважливіше. Рівень зрілості після успіху в Лондоні зріс. Ми знаємо, з чого почали цей шлях, але все ще не знаємо, де його закінчимо. Ми молоді. З Піолі у нас одразу виникло взаєморозуміння, у нього чудово виходить спілкуватися з керівництвом і тренувати.

Виграти Серію А буде складно, але ми повинні потрапити у четвірку. Що стосується жеребкування Ліги чемпіонів, то я б вважав за краще уникнути італійських команд, хоча в нинішній ситуації нас влаштує будь-хто. Зараз не варто очікувати, що ми будемо виступати на рівні Баварії, Манчестер Сіті і Реала, але якщо один із цих клубів нам попадеться, то ми битимемося", – цитує Мальдіні gazzetta.it.

Окрім "россонері", у чвертьфінал вже пробились Челсі, Баварія та Бенфіка. Жеребкування відбудеться 17 березня о 13:00 за київським часом.

Мілан вперше за 11 років вийшов у 1/4 ЛЧ – Тоттенхем провалився і став дебютною втратою АПЛ у єврокубках