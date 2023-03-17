"Ми хочемо повернутися в Лігу чемпіонів і щось виграти. Мені подобається наш стиль гри, це також одна з причин, чому я перейшов сюди.

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Ми граємо в динамічний футбол, пресингуємо, контролюємо м'яч, команда постійно атакує", – цитує Маліновського La Minute OM.

Нагадаємо, після 27-ми турів Марсель йде у турнірній таблиці Ліги 1 на другій сходинці, відстаючи від ПСЖ на 10 пунктів. Свій наступний поєдинок підопічні Ігора Тудора проведуть у неділю, 19 березня, проти Реймса.

Маліновський у поточному сезоні провів за Марсель 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи.

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