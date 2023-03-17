Марсель орендував українця у Аталанти з правом викупу за 13 мільйонів євро, включаючи бонуси. Враховуючи турнірне становище французької команди в чемпіонаті, опція викупу автоматично активувалась.

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За інформацією RMC Sport, єдиною перешкодою, яка могла завадити Маліновському залишитися в Марселі, став би виліт команди в Лігу 2. Підопічні Тудора вже забезпечили собі участь у наступному сезоні Ліги 1. Наразі Марсель посідає друге місце, випереджаючи зону вильоту на 33 бали.

Джерело повідомляє, що Маліновський комфортно почувається у Марселі та задоволений своїм становищем у команді. Його гарні виступи переконали керівництво та Ігора Тудора в тому, що він є справжнім підсиленням. Нагадаємо, що у складі французького клубу Маліновський виходив на поле в 13 матчах та записав у свій актив два голи.

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