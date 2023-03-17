Ветеран мюнхенців звертався до Барселони та ПСЖ на попередніх етапах турніру, а тепер оперативно поділився емоціями від виходу на Манчестер Сіті у чвертьфіналі.

Пента-трики в Лізі чемпіонів – як Шевчук допоміг Луїсу Адріано порівнятися з Мессі, а Холанд довершив тріо обраних

"Дуже давно Пеп Гвардіола покинув Баварію, і нарешті перша зустріч проти його нової команди. Дивимося вперед. Я дуже радий, що другий матч відбудеться у Мюнхені", – сказав Мюллєр у відеозверненні.

Нагадаємо, Гвардіола тренував Баварію з 2013 по 2016 роки, але так і не зміг виграти Лігу чемпіонів для "ротен". Дебютні поєдинки 1/4 фіналу заплановані на 11 та 12 квітня, а матчі-відповіді – 18 та 19 квітня (точний розклад буде відомий згодом).

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів – Мудрик проти Луніна, мегабитва для Гвардіоли