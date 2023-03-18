Жоау Канселу зможе допомогти Баварії в обох матчах проти "містян" (11 та 19 квітня), інформує City Xtra.

Ман Сіті – Баварія: Мюллєр передав привіт Гвардіолі після жеребкування ЛЧ і радіє перевазі стадіону

У січні мюнхенці орендували 28-річного захисника, який конфліктував з Хосепом Гвардіолою. Манчестер Сіті не прописував жодних заборон щодо участі Канселу в очних матчах. Жеребкування чвертьфіналів ЛЧ дало шанс португальцю помститися Пепу. Новачок Баварії не завжди потрапляє до старту, але демонструє звичну продуктивність в атаці – гол+4 асисти за 450 хвилин на полі.

Ситуація нагадує сезон 2019/20, коли мюнхенці орендували Філіппе Коутінью у Барселони. Хавбек оформив дубль у ворота свого клубу-власника, довершивиши історичний погром каталонців 2:8 якраз у чвертьфіналі ЛЧ.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів – Мудрик проти Луніна, мегабитва для Гвардіоли