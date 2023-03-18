Манчестер Сіті впевнено розібрався з Бернлі у чвертьфіналі Кубка Англії. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Кубок Англії, 1/4 фіналу

Манчестер Сіті – Бернлі – 6:0

Голи: Холанд, 32, 35, 59, Альварес, 62, 73, Палмер, 68

Сіті приймав команду Венсана Компані, який свого часу відіграв на Етіхаді 11 років, дослужився до звання капітана і завоював 12 титулів. Влітку бельгієць очолив Бернлі, швидко перетворивши пролетарську банду Дайча на стильного лідера Чемпіоншипу. "Кларетові" наступного сезону явно гратимуть в АПЛ, а сьогодні мали дуже серйозний екзамен.

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Хлопці Компані гідно трималися півгодини. Ман Сіті очікувано багато володів м'ячем, але майже не створював моменти. Ящик Пандори відкрив Ерлінг Холанд, який забив у минулому турі АПЛ Крістал Пелас (1:0), а посеред тижня взагалі оформив пента-трик у матчі ЛЧ проти РБ Лейпциг (7:0). Бомбардир "містян" упродовж 3 хвилин додав у свій актив ще 2 м'ячі зі зручних передач Альвареса та Фодена.

У другій половині Сіті просто зім'яв команду Компані. Холанда зупинив лише Гвардіола, який рано замінив норвежця після хет-трика. Бернлі від цього легше не стало – дубль чемпіона світу Альвареса і молодий Коул Палмер довели справу до тенісних 6:0.

Манчестер Сіті видав надпотужний тиждень перед паузою на збірні. Три перемоги з різницею 14:0, 9 голів Холанда, загальна безпрограшна серія налічує 9 матчів. Натомість Венсан Компані отримав суворий урок, щоб до кінця сезону краще підготувати свою команду до реалій АПЛ.

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