"Шахтар програв Фейєнорду 1:7. Зараз нам потрібно заспокоїтися, проаналізувати все і рухатися вперед. Інакше ми будемо мати те, що в четвер у Роттердамі. Українська команда без жодних шансів програє Фейєнорду. Не Баварії, не Реалу, а Фейєнорду. До речі, з мадридським Реалом Шахтар грав набагато краще. Є багато причин – недоналаштування, довга дорога, нинішні реалії тощо. Нам не треба скиглити, нам потрібно рухатися вперед.

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Треба виходити з тої ситуації, в якій ми всі опинилися. Не вважаю, що цей результат є показовим і показує різницю між українським і нідерландським футболом. Це абсолютно не так. Так буває – Манчестер Юнайтед отримує 7, інші команди теж інколи. Це збіг обставин. Єдине, що я можу сказати точно – зараз найбільша проблема українського футболу полягає в тому, що в нас дуже обмежена конкуренція і дуже обмежена варіативність вибору футболістів. Порахуйте, скільки легіонерів грало за Фейєнорд, і скільки з них забили голи.

І де там нідерландці, скільки їх було. Конкуренція в розвитку футболу має дуже важливе значення. Те, що ми зараз не можемо запросити якісних легіонерів, які могли би скласти конкуренцію українцям, є дуже великою проблемою. У нас серед українських футболістів, а їх обмежена кількість, вибір дуже обмежений. Їх назбирали певну кількість, цих українських футболістів, а вони крутяться, крутяться, і не відчувають конкуренції. А вона повинна бути, особливо в таких командах як Динамо і Шахтар.

Футболісти не відчувають, що якщо вони невдало зіграють, то їх посадять на лаву. Це зараз стосується практично всіх команд. Немає стимулу росту, боротьби за своє місце. Це, напевно, стало головною причиною. Мені шкода Шахтар і Йовічевіча, але потрібно забути і йти далі. Я вдячний їм за цей сезон. Команда скочила набагато вище своєї голови", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

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