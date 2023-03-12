В рамках програми дня у 27-му турі АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 27-й тур

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 0:0

Вилучення: Каземіро, 32

Вест Хем – Астон Вілла – 1:1

Голи: Бенрама, 26 (пен) – Воткінс, 17

Ньюкасл – Вулверхемптон – 2:1

Голи: Ісак, 26, Альмірон, 79 – Чхан, 70

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Манчестер Юнайтед зганьбився у матчі проти останньої команди в турнірній таблиці, та ще й вдома. "Дияволи" приймали Саутгемптон після феєричного розгрому Реал Сосьєдада – втім, замість продовження банкету глядачі побачили вилучення Каземіро за удар прямою ногою в Алькараса. Це сталося на 32-й хвилині.

Для бразильця дана червона картка стала другою після приїзду в АПЛ. Карлос став першим футболістом МЮ після Матіча, якому вдалося отримати два вилучення у дебютному сезоні в Англії. Серб зробив це у чемпіонаті 2013/14.

До цього підопічні Еріка Тен Хага змарнували два чудових моменти, але й "світі" отримали шанс пробити метрів з п'яти – удар Уолкотта головою парирував Де Хеа. До перерви гра залишалась доволі рівною, однак у другому таймі Саутгемптон перехопив ініціативу.

Гості створили значно більше гострих моментів – зокрема, Уолкотт виходив віч-на-віч (Де Хеа врятував), а Вокер-Пітерс метрів з 15-ти пробивав у стійку. "Дияволи" могли покарати за марнотратство пострілом Бруну зі схожої дистанції, однак голкіпер перевів м'яч у каркас. На жаль, голів на Олд Траффорд побачити так і не вдалося.

Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Манчестер Юнайтед з 50 очками тримається на третій позиції, відставши від другої на одинадцять залікових балів і підпустивши Тоттенхем на два. Ліверпуль тримається на відстані двох перемог, а Соттон від рятівної 17-ї позиції відділяють два пункти.

У паралельному матчі Вест Хем розписав нічию з Астон Віллою. Обидва голи були забиті в перші півгодини – Воткінс на 17-й хвилині вивів бірмінгемців уперед, однак "хаммерс" вже на 25-й заробили пенальті. Його реалізував Бенрама.

Цього виявилось достатньо, аби обійти Борнмут в турнірні таблиці – за очками у них рівність, але лондонці переважають завдяки кращій різниці голів. Як наслідок, Забарний повернувся у зону вильоту, а Вест Хем її покинув. Астон Вілла залишилась на одинадцятій сходинці.

Ньюкасл здолав Вулверхемптон, перервавши затяжну безвиграшну серію. "Сороки" не могли здобути перемогу у п'яти матчах АПЛ поспіль – і шостий теж міг завершитись невдало, хоча підопічні Едді Хау виглядали значно активніше. Проблема крилась в тому, що за гостротою команди йшли на рівних.

Рахунок на 26-й хвилині відкрили господарі. Голом відзначився Ісак, який замкнув крос від Тріпп'єра.

"Вулвз" відповіли точним пострілом Хван Хі Чхана на 70-й хвилині. Бути б нічиїй, якби не вдалі заміни тайн-вірців. На 68-й хвилині Едді Хау випустив Альмірона, а на 79-й Мігель вивів господарів уперед. 2:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Ньюкасл святував перемогу й повернувся у битву за ЛЧ. "Сороки" піднялись на п'яту позицію, обійшовши Ліверпуль на два очки й скоротивши відставання від топ-4 до чотирьох. Вулверхемптон залишився у трьох залікових балах від зони вильоту.

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