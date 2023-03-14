Вболівальники та експерти очікували на максимально впевнену перемогу Манчестер Сіті ще у першому матчі. Звісно, ніхто не забував про труднощі "містян" у чемпіонаті, де часто траплялись осічки чи невиразні ігри – та і прогрес "биків" при Марко Розе не списували з розрахунків. Просто всі ці фактори здавались несуттєвими, адже різниця в кадровому потенціалі дуже велика. До того ж, "ротен буллен" перед битвою проти "синіх" втрачали очки з Кельном та поступалися Уніону.

Розе: Якщо вам Холанд не потрібен, відправте його до мене. Хоча б на десять матчів!

Пеп Гвардіола часто висловлює захват від своїх суперників і прибідняється, ніби у його підопічних немає шансів. Це списують на дипломатичність та спробу завести команду, однак перед першою зустріччю з РБ Лейпциг коуч не брехав – він дійсно побоювався німців. Як наслідок, увімкнувся синдром Пепа, коли замість звичайного тактичного малюнку в топ-матчах починаються несподівані експерименти.

Пеп кардинально змінив структуру атаки. Бернарду Сілва залишався в глибині разом з Родрі (хоча мав би грати "десятку), Вокер почав активно вмикатись в атакувальну п'ятірку (хоча роками залишався у трійці захисників), а Марез працював під нападниками (хоча він найбільш ефективний в ізоляції біля бровки). Таке рішення призвело до проблем Ріяда з відкриваннями, в той час як Вокер постійно отримував м'яч не на хід.

За даного малюнку гри Манчестер Сіті створював обмаль гострих моментів, хоча доволі якісно контролював спроби вмикань Лейпцига. Тим не менш, саме Марез забив гол у першому таймі, однак без помилки захисників там не обійшлось. Після цього Гвардіола здивував вдруге – він не став нічого змінювати, відігравши весь матч без замін.

А от Марко Розе вирішив ризикувати, випустивши Хенрікса й почавши планомірно насичувати атакувальну групу. Собослай став грати другу десятку, фулбеки високо підіймались по флангу (до перерви німці боялись так діяти), а команда вдалася до створення ізоляцій. Гол Йошко Гвардіола не став прямим наслідком цих змін, але РБ Лейпциг тиснув – і дотиснув.

Статистика показова. Сіті в першому таймі вів 7:1 за ударами та 0,59 vs 0,06 за очікуваними голами. У другому ж було, 5:5 і 0,59 vs 0,79 на користь німців. Марко Розе перегорнув хід зустрічі у себе вдома й довів готовність до створення сенсації, але чи вдасться це зробити на Етіхаді? Чесно кажучи, шанси здаються не такими вже й низькими.

Манчестер Сіті після битви з Лейпцигом виграв три матчі із сумарним рахунком 10:1, але це тільки блискучий фасад. За ним криються розгроми аутсайдера АПЛ (Борнмута, який майже не атакує і не грає з м'ячем) та винос Брістоля в Кубку Англії – це представник Чемпіоншипу. Перемога над Ньюкаслом була спокійною, однак "сороки" перебувають на спаді. На вихідних же "містяни" ледь не розділили очки з Крістал Пелас – єдиний гол вдалося забити завдяки випадковому пенальті на 76-й хвилині, причому моментів у другому таймі не виникало.

Проблемою для РБ Лейпцига виступає сам статус матчу. Це вже не перша зустріч з "ротен буллен", тож у Пепа Гвардіоли був час зробити висновки. Крім того, це домашка для Ман Сіті – а вдома "містяни" виграли 18 з 20-ти матчів, не зазнавши жодної поразки. Зрештою, варто відзначити відсутність травмованих та дискваліфікованих у склад англійського гранда.

Команда Марко Розе після першої зустрчі продовжила демонструвати високий рівень футболу. РБ Лейпциг переміг Айнтрахт (представника 1/8 фіналу Ліги чемпіонів) та розгромив Борусію М (нещодавно "жеребці" стримали Баварію), а поразка від Борусії Д сталася за дуже симпатичної гри – до пропущеного гола і після перерви "бики" домінували, дивом не врятувавшись з 0:2.

Все це виглядає дуже серйозно, тож сьогодні Манчестер Сіті не може сподіватись на легку прогулянку. Тим не менш, майже в кожному з трьох попередніх матчів суперник створював значні проблеми для "ротен буллен", а нині в них ще й травмувалися Нкунку та Шлагер. Словом, за путівку у чвертьфінал РБ Лейпцигу доведеться викластись на 300%.

Орієнтовні склади на матч Манчестер Сіті – РБ Лейпциг

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Аканджі, Діаш, Аке – Марез, Родрі, Гюндоган – де Брюйне, Холанд, Гріліш

РБ Лейпциг: Бласвіх – Хенріхс, Орбан, Гвардіол, Раум – Собослай, Лаймер, Кампль, Форсберг – Вернер, Сілва

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Фаворит у цій парі очевидний, але давайте не забувати про вильоти Манчестер Сіті від Монако та Тоттенхема. Ну або просто подивіться, наскільки важко "містянам" дається сезон в Англії – навіть Ноттінгем здатен зачепитись за нічию з ними. Зрештою, перша зустріч показала, що РБ Лейпциг взяти на голому авантюризмі не вдасться.

Гвардіола – не та людина, яка після першого невдалого експерименту зупиниться. Саме оверсінкінг Пепа вносить головну інтригу в протистояння. Щоправда, за наявності такої вразливості його підопічні демонструють фантастичні показники в ЛЧ, вигравши 21 із 23-х останніх матчів і не зазнавши жодної поразки.

Власне, той же поєдинок з РБ на виїзді показав, що навіть дивний Манчестер Сіті здатний як мінімум не програти одному з лідерів Бундесліги. Вдома ж англійці надзвичайно потужні. Саме тому ми поставимо на перемогу "містян" – ставка не ультимативна, але шанси десь 65% на 35%

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