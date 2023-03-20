Сума відступних за Ерлінга Холанда прописана в його контракті і становить не менше 200 млн євро. Ман Сіті налаштований прибрати цей пункт.

Керівництво Манчестер Сіті хоче вберегти свого провідного форварда Ерлінга Холанда від спокусливих пропозицій своїх конкурентів. Боси "містян" прагнуть прибрати клаусулу в контракті норвежця, інформує портал 90min.

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Клаусула означає, що в разі отримання пропозиції з прописаною в контракті гравця сумою, Ерлінг сам може вирішувати, піде він з Манчестер Сіті до іншого клубу, чи ні. Відсутність цього пункту дозволить клубу самому вирішувати долю гравця.

Точна сума відступних в угоді Ерлінга з клубом невідома, але зазначається, що вона становить не менше 200 млн євро.

Прибрати пункт про клаусулу Манчестер Сіті може тільки одним способом, запропонувавши Холанду контракт на поліпшених умовах. Повідомляється, що "містяни" готові піти на цей крок.

У червні 2022 року Холанд підписав із манкуніанцями п'ятирічний контракт. Цього сезону він забив за Ман Сіті 42 голи у всіх турнірах. У послугах Холанда теоретично можуть бути зацікавлені ПСЖ, Реал і Баварія.

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