Манчестер Сіті оголосив у своїх соцмережах, що аргентинський нападник підписав нову угоду з клубом, яка розрахована до 2028 року.

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"Я дуже задоволений моїм першим сезоном в Англії, але я можу ще багато чого зробити. Знаю, що можу бути найкращим, і Манчестер Сіті пропонує мені все необхідне для реалізації мого потенціалу. Хочу подякувати менеджеру, тренерам і всім у клубі за все, що вони зробили для мене з моменту мого переїзду влітку. Я не міг просити більше. Це клуб, який піклується про своїх гравців, і я відчував таку підтримку протягом усього свого перебування тут", – розповів гравець офіційному сайту команди.

Хуліан Альварес приєднався до Манчестер Сіті влітку 2022 року. У складі англійської команди він провів 33 матчі у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 3 асистами. Форвард разом зі збірною Аргентини завоював золото на Мундіалі в Катарі. На турнірі за національну команду Альварес забив чотири голи.

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