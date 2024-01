"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Ерілнг Холанд поставив на коліна РБ Лейпциг у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ.

Рекордні п'ять голів Холанда у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – РБ Лейпциг – 7:0

Очікувалось, що Манчестер Сіті зніме усі питання протистоянні з РБ Лейпцигом ще у першому матчі. Втім, Пеп Гвардіола знову перемудрив із тактичними рішеннями – зокрема, каталонець вирішив зіграти без замін. Як наслідок, замість впевненого тріумфу англійці отримали результативну нічию (1:1). Тепер все мало вирішуватись на Етіхаді, де "містяни" не зазнали жодної поразки в сезоні.

Пеп повернувся до базових налаштувань, Розе не став ризикувати

Господарі провели дві заміни у порівнянні з виїздом. Замість Мареза вийшов Де Брюйне, замість Вокера – Стоунз. Пеп при цьому полишив експерименти, повернувшись до базових налаштувань. Якщо у Німеччині він зіграв без фальшивих фулбеків, то цього разу в центр активно заходив Стоунз (в той час як Родрі допомагав у білд-апі захисникам).

Бернарду Сілва й Де Брюйне змінювались місцями, граючи нижче або вище, в середині або на фланзі. Гріліш традиційно давав ширину, а Холанд опускався в центр для допомоги. При пресингу ж "містяни" вибудовували четвірку Гріліш-Холанд-КДБ-Бернарду – ідея полягала в тому, аби перекрити варіанти для короткого розіграшу й змусити голкіпера винести м'яч.

РБ Лейпциг, своєю чергою, не став ризикувати зі стартових хвилин. Німці насичували центр вузькою четвіркою і практично не пресингували Манчестер Сіті. Фулбеки не йшли уперед, хоча в другому таймі на Ред Бул Арені саме подібна тактика принесла успіх "ротен буллен".

Старт матчу: Манчестер Сіті регулярно загострює, стандарти – теж джерело моментів

Дана структура гри команд визначила хід першого тайму. Манчестер Сіті домінував, створивши дебютний момент вже на 2-й хвилині зустрічі. Сілва та КДБ обігрались на фланзі, після чого пішов крос у центр штрафного – там ніхто не встежив за Гюндоганом. Ілкай бахнув у дотик, але запустив м'яч на трибуни.

На 11-й хвилині забивати мав Холанд. Ерлінг стартував із глибини під закидання від Аке – норвежець обігнав Гвардіола, прийняв сферу й опинився прямо перед Бласвіхом! Кіпер скоротив дистанцію й врятував РБ Лейпциг.

На 19-й хвилині же у Сіті спрацювала штука, яка ще не раз проявить себе у даному матчі. Господарі заробили стандарт (кутовий), німці не змогли вибити м'яч, а "містяни" стріляли по воротах кілька разів. "Бики" відбились, однак перегляд відеоповтору показав, що сфера влучив у руку Хенріксу.

Славко Вінчіч призначив пенальті, який впевнено реалізував Холанд (хоча Бласвіх вгадав кут). А рівно за дві хвилини Холанд оформив дубль! Цього разу спрацював пресинг.

Ерлінг натиснув на Бласвіха, змусивши його вибити м'яч абикуди. Аканджі виграв боротьбу в центрі й скинув м'яч назад в атаку, після чого Де Брюйне змістився до півкола й вистрілив у поперечку. Норвежець тут же зіграв на добиванні! 2:0!

Розе ризикнув – не спрацювало. Манчестер Сіті покарав за сміливість, але знову забив не з гри

РБ Лейпциг одразу змінив тактику, почавши ризикувати. У "ротен буллен" увімкнувся інтенсивний пресинг та підіймання фулбеків в атаку. Виявилось, що Манчестер Сіті не такий і страшний – підопічні Пепа Гвардіоли стали помилятись на власній третині.

На 33-й хвилині гості навіть вивели Вернера віч-на-віч з Едерсоном, однак кіпер вибіг за межі карного майданчика й збив Тімо. Як не дивно, фол записали саме на форварда.

