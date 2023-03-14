Манчестер Сіті влаштував побиття РБ Лейпциг у битві за чвертьфінал ЛЧ. Звіт читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Ерілнг Холанд поставив на коліна РБ Лейпциг у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ.

Рекордні п'ять голів Холанда у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – РБ Лейпциг – 7:0

Очікувалось, що Манчестер Сіті зніме усі питання протистоянні з РБ Лейпцигом ще у першому матчі. Втім, Пеп Гвардіола знову перемудрив із тактичними рішеннями – зокрема, каталонець вирішив зіграти без замін. Як наслідок, замість впевненого тріумфу англійці отримали результативну нічию (1:1). Тепер все мало вирішуватись на Етіхаді, де "містяни" не зазнали жодної поразки в сезоні.

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Пеп повернувся до базових налаштувань, Розе не став ризикувати

Господарі провели дві заміни у порівнянні з виїздом. Замість Мареза вийшов Де Брюйне, замість Вокера – Стоунз. Пеп при цьому полишив експерименти, повернувшись до базових налаштувань. Якщо у Німеччині він зіграв без фальшивих фулбеків, то цього разу в центр активно заходив Стоунз (в той час як Родрі допомагав у білд-апі захисникам).

Бернарду Сілва й Де Брюйне змінювались місцями, граючи нижче або вище, в середині або на фланзі. Гріліш традиційно давав ширину, а Холанд опускався в центр для допомоги. При пресингу ж "містяни" вибудовували четвірку Гріліш-Холанд-КДБ-Бернарду – ідея полягала в тому, аби перекрити варіанти для короткого розіграшу й змусити голкіпера винести м'яч.

РБ Лейпциг, своєю чергою, не став ризикувати зі стартових хвилин. Німці насичували центр вузькою четвіркою і практично не пресингували Манчестер Сіті. Фулбеки не йшли уперед, хоча в другому таймі на Ред Бул Арені саме подібна тактика принесла успіх "ротен буллен".

Старт матчу: Манчестер Сіті регулярно загострює, стандарти – теж джерело моментів

Дана структура гри команд визначила хід першого тайму. Манчестер Сіті домінував, створивши дебютний момент вже на 2-й хвилині зустрічі. Сілва та КДБ обігрались на фланзі, після чого пішов крос у центр штрафного – там ніхто не встежив за Гюндоганом. Ілкай бахнув у дотик, але запустив м'яч на трибуни.

На 11-й хвилині забивати мав Холанд. Ерлінг стартував із глибини під закидання від Аке – норвежець обігнав Гвардіола, прийняв сферу й опинився прямо перед Бласвіхом! Кіпер скоротив дистанцію й врятував РБ Лейпциг.

На 19-й хвилині же у Сіті спрацювала штука, яка ще не раз проявить себе у даному матчі. Господарі заробили стандарт (кутовий), німці не змогли вибити м'яч, а "містяни" стріляли по воротах кілька разів. "Бики" відбились, однак перегляд відеоповтору показав, що сфера влучив у руку Хенріксу.

Славко Вінчіч призначив пенальті, який впевнено реалізував Холанд (хоча Бласвіх вгадав кут). А рівно за дві хвилини Холанд оформив дубль! Цього разу спрацював пресинг.

Ерлінг натиснув на Бласвіха, змусивши його вибити м'яч абикуди. Аканджі виграв боротьбу в центрі й скинув м'яч назад в атаку, після чого Де Брюйне змістився до півкола й вистрілив у поперечку. Норвежець тут же зіграв на добиванні! 2:0!

Розе ризикнув – не спрацювало. Манчестер Сіті покарав за сміливість, але знову забив не з гри

РБ Лейпциг одразу змінив тактику, почавши ризикувати. У "ротен буллен" увімкнувся інтенсивний пресинг та підіймання фулбеків в атаку. Виявилось, що Манчестер Сіті не такий і страшний – підопічні Пепа Гвардіоли стали помилятись на власній третині.

На 33-й хвилині гості навіть вивели Вернера віч-на-віч з Едерсоном, однак кіпер вибіг за межі карного майданчика й збив Тімо. Як не дивно, фол записали саме на форварда.

Ederson didn't get sent off for this , leipzig didn't get a foul, not only but also werner got booked for objection #MCILEI pic.twitter.com/y8s9P7e1yy — Aymen Mostafa (@AymenMostafa) March 14, 2023

Гольових моментів РБ Лейпциг так і не створив, а от Манчестер Сіті продовжив напружувати Бласвіха. На 31-й хвилині Холанд отримав пас за спину Орбану й вистрілив з лівого краю штрафного, а на 39-й вже з правого краю бив Гюндоган – Бласвіх виручив в обох випадках.

Зрештою, на 2-й компенсованій хвилині "містяни" добилися свого: Діаш замкнув навіс з кутового, Бласвіх перевів м'яч у стійку, а той покотився вздовж лінії воріт. Айдара намагався винести, але Холанд його накрив, вколотивши сферу в сітку. 3:0!

Другий тайм – продовження першого. Холанд побив рекорд Мессі та Адріано, зігравши у стилі Селезньова

Манчестер Сіті вирішив усі питання щодо виходу в чвертьфінал. Тим не менш, це не зупинило команду. Всього за три хвилини після старту другого тайму Бласвіху довелося виймати м'яч із сітки в четвертий раз. Холанд пасував Гюндогану, а той обігрався з Грілішем і вистрілив з лівого краю штрафного – 4:0!

Далі свій концерт розпочав Холанд. На 53-й хвилині Сіті заробив стандарт, а навіс з нього завершився скидкою на дальню стійку. Ерлінг пробив головою у Бласвіха, добивання Аканджі накрили, але норвежець підхопив відскок і оформив покер – 5:0!

На 57-й же хвилині він довів справу до пента-трику, вколотивши м'яч у сітку після виносу подачі з кутового. 6:0! Таким чином, Холанд повторив рекорд Мессі та Луїса Адріано (так-так, із Шахтаря), відзначившись п'ятьма голами в одному матчі Ліги чемпіонів.

Крім того, Ерлінг став наймолодшим футболістом, якому вдалося забити 30 голів у ЛЧ (побив рекорд Мбаппе), причому для цього норвежцю знадобилось найменше матчів – 25 (побив рекорд Ван Ністелроя з 34 матчами).

Статистика Холанда у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти РБ Лейпциг – 14 дотиків у штрафному, 8 ударів (5 у площину), 5 голів, 2,71 xG

За кілька хвилин після історичної події Пеп Гвардіола зняв з пробігу всіх лідерів, включно з Холандом. Нападник весело реготав на лавці, а його партнери на полі валяли дурня. Манчестер Сіті не створив жодного моменту в останні півгодини основного часу, але з таким РБ подібну поведінку можна пробачити. На 75-й хвилині німці не змогли забити навіть у порожні ворота.

Зрештою, на 2-й компенсованій хвилині Де Брюйне покарав Лейпциг ефектним пострілом, встановивши остаточний рахунок – 7:0! Манчестер Сіті завдав РБ найбільшої поразки в історії й вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

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