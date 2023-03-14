Манчестер Сіті – РБ Лейпциг: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
14 березня 2023 - Читать на русском
Манчестер Сіті побореться з РБ Лейпциг за право зіграти у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".
23’ Ерлінг Холанд
24’ Ерлінг Холанд
45+2’ Ерлінг Холанд
49’ Ілкай Ґюндоґан
54’ Ерлінг Холанд
57’ Ерлінг Холанд
90+2’ Кевін де Брюйне
23’ Ерлінг Холанд
24’ Ерлінг Холанд
45+2’ Ерлінг Холанд
49’ Ілкай Ґюндоґан
54’ Ерлінг Холанд
57’ Ерлінг Холанд
90+2’ Кевін де Брюйне
Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23 між Манчестер Сіті та РБ Лейпциг пройде на стадіоні Етіхад і стартує о 22:00. Перша зустріч між командами завершилась результативною нічиєю – 1:1. Трансляцію поєдинку проведе MEGOGO.
Манчестер Сіті – РБ Лейпциг: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Манчестер Сіті:
РБ Лейпциг:
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