Манчестер Сіті повторив свою найбільшу перемогу в Лізі чемпіонів. У березні 2019 року "містяни" здобули перемогу з таким же рахунком над Шальке (7:0). Про це інформує Opta.

Ман Сіті вийшов у чвертьфінал ЛЧ, забивши 7 голів Лейпцигу – Холанд оформив пента-трик, побивши рекорд легенди Шахтаря

Ерлінг Холанд став третім гравцем, який забив п'ять м'ячів в одному матчі ЛЧ після Луїса Адріано і Ліонеля Мессі. Бразилець оформив це досягнення 2014 року в матчі з БАТЕ, а аргентинець – 2012 року в матчі з Байєром.

Тепер в активі Холанда 30 голів у Лізі чемпіонів. Він – перший гравець в історії турніру, якому знадобилося 25 матчів для того, щоб підкорити цю позначку. Також норвежець є наймолодшим гравцем із 30 голами в історії турніру. У вівторок, 14 березня, Ерлінгу було 22 роки і 236 днів.

Холанд оформив п'ять хет-триків за Манчестер Сіті у всіх турнірах цього сезону, що на три хет-трики більше, ніж у будь-якого іншого гравця в топ-5 чемпіонатах Європи.