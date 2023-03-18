Нещодавно футболіст "містян" потрапив на камери відеоспостереження, на яких видно, як він чіпляється до жінки та оголює деякі частини свого тіла. Поліція провела розслідування та вирішила не притягати Кайла Вокера до відповідальності.

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"32-річний чоловік добровільно прийшов до дільниці для допиту 16 березня. Справа розглядалась в позасудовому порядку, і наразі її закрито", – йдеться у заяві поліції.

Вокер отримав публічну підтримку від головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли, і був викликаний у збірну Англії на відбіркові матчі Євро-2024 проти Італії та України. Відтоді, як поліція почала розслідування, Вокер один раз вийшов на заміну за Манчестер Сіті у двох матчах.

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