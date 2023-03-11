Бомбардир Тоттенхема Харрі Кейн залишається ціллю №1 для головного тренера "дияволів" Еріка Тен Хага, інформує MEN.

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МЮ весь сезон проводить без забивного нападника. Роналду зі скандалом покинув клуб, Марсьяль постійно страждає від травм, а Вегхорста апріорі розглядали як тимчасовий варіант. Влітку Тен Хаг планує заповнити цю "дірку" зірковим виконавцем.

Манчестер Юнайтед ще 2 роки тому хотів придбати Кейна, але Тоттенхем задер цінник до фантастичних 150 млн фунтів. Найближчого літа торги можуть виявитися простішими, оскільки контракт "Урагана" завершується вже у 2024-му. Харрі виповниться 30 років, а він досі не має жодного трофея за всю кар'єру. Тоттенхем ризикує навіть не вийти в Лігу чемпіонів, натомість МЮ Тен Хага доволі впевнено йде на третьому місці АПЛ і встиг здобути Кубок ліги.

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