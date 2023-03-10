Манчестер Юнайтед з рекордом забрав нагороди найкращому тренеру та гравцю місяця
Англійська Прем'єр-ліга підбила підсумок останнього місяця зими.
Ман Юнайтед дістались нагороди найкращому тренеру та гравцю лютого. Це вперше з сезону 2007/08 "червоні дияволи" здобули одразу дві премії, тоді у номінаціях перемогли Алекс Фергюсон та Кріштіану Роналду.
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Маркус Рашфорд отримав визнання вдруге поспіль і загалом втретє за сезон, повторивши рекорд АПЛ імені Мохамеда Салаха. Саме стільки нагород здобув представник Ліверпуля у кампанії 2017/18.
МЮ у лютому здолав Крістал Пелас (2:1), Лестер (3:0) та Лідс (2:0), ще один матч із "павичами" (2:2) завершився нічиєю. Рашфорд відзначився у воротах кожної з команд.
За такі результати отримав нагороду і Ерік Тен Хаг. Приз найкращому тренеру місяця дістався йому вдруге в сезоні АПЛ. Зараз манкуніанці йдуть третіми у турнірній таблиці чемпіонату.
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