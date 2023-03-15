У перші дні літнього трансферного вікна Манчестер Юнайтед зробить офіційну пропозицію франкфуртському Айнтрахту стосовно нападника збірної Франції Рандаля Коло Муані. Як інформує Bild, англійський гранд готовий розщедритися на 120 мільйонів євро.

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На гравця також претендує ПСЖ.У сезоні 2022/23 Коло Муані забив 16 м'ячів і оформив 12 гольових передач у 34 матчах за свій клуб у всіх турнірах. Він перейшов в Айнтрахт із Нанта минулого літа в статусі вільного агента.

Сьогоднішній матч-відповідь із Наполі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів француз пропустить через дискваліфікацію.

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