Марсель втратив перемогу над Старсбуром (2:2) у 27 турі Ліги 1. Звіт про матч і гру Руслана Маліновського та Едуарда Соболя читайте на "Футбол 24".

Франція. Ліга 1, 27 тур

Марсель – Страсбур – 2:2

Голи: Мбемба, 49, Санчес, 76 (пен) – Ахолу, 88, 89

Вилучення: Балерді, 29 (М)

Провальний тайм Марселя

Початок вечора був катастрофічним для Марселя. Команда Ігоря Тудора ніби не вийшла на поле. З перших хвилин все полетіло не за планом. Страсбуру вдалося максимально спростити гру та отримати комфортний для себе сценарій. Господарі не могли зв'язати кілька передач, а гості грали закиданнями на форвардів і постійно створювали моменти.

Мессі та Мбаппе розірвали Марсель – дещиця креативу Маліновського, ПСЖ відібрав останні надії на чемпіонство

Сансон бив по воротах з вигідних позицій і виводив на удари партнерів. Найкращий шанс відзначитися мав Ділейн, хороша нагода виникла у Гамейро. На 30 хвилині Марсель залишився в меншості. Провансальці пропустили чергову передачу за спини, а Балерді, намагаючись не пустити Діалло сам на сам з воротарем, збив суперника і отримав червону.

Втім, не вилучення зламало тактику Марселя. У рівних складах статистика була красномовною – 1:9 на користь гостей. Без Балерді мало стати ще складніше, адже футбол Тудора заточений на персональний пресинг. Однак Марсель додав в інтенсивності та зумів вирівняти гру. Ключовим став гол імені Маліновського, який забив Мбемба. Потім господарі заробили пенальті та закріпили перевагу – відзначився Алексіс.

Маліновський – світла пляма Марселя

Минулого тижня Маліновський розпочав матч на лаві запасних, а після виходу нічого цікавого не показав. На щастя, тренер не розчарувався. Сьогодні Руслан отримав місце в стартовому складі – позиція атакувального хавбека ближче до лівого флангу. Саме там він демонструє найкращу гру в Марселі.

Українець був світлою плямою в команді на тлі темного вечора. Ні, він також помилявся: після першої втрати Руслана гості ледь не відкрили рахунок, а після незграбної передачі в чужому штрафному – перехопили м'яч і закинули вперед на Діалло (все завершилося вилученням). Однак помилялися всі, а створював тільки Маліновський.

За 70 хвилин Марсель завдав 4 ударів: три з них в активі Маліновського (ще один – добивання після його спроби). Руслан пристрілювався – перші два удари з-за меж штрафного були неточними. Зрештою українець пробив у площину. М'яч після потужного удару зі штрафного полетів по центру воріт, голкіпер парирував, проте прямо на ногу Мбемба.

Маліновський набив дуже хорошу статистику. 69% виграних дуелей – фантастичний показник для гравця атаки. Українець не боявся зберігати в себе м'яч і змушував опонентів фолити. Всі спроби дриблінгу були вдалими. Ще й без м'яча непогано читав гру, тричі зігравши у відборі. Оцінки статистичних порталів чудові: SofaScore – 7.5, WhoScored – 7.5, FotMob – 7.6.

Соболь отримав солідного конкурента

Соболь несподівано опинився в запасі Страсбура. Українець стабільно виходив в основі, однак сьогодні тренер вирішив залишити його на лавці. Зліва в обороні вийшов досвідчений Ділейн, який не грав з листопада через травму. Здається, Соболь отримав дуже серйозного конкурента.

Ділейн став одним з найгостріших у Страсбура. У середині першого тайму він вигриз м'яч і вирвався на побачення з голкіпером, але не влучив у дальній кут. Перед перервою фулбек вирізав шикарну подачу з флангу на голову Гамейро (0,43 xA) – Кевін пробив над воротами.

На 70 хвилині Соболь замінив Ділейна. Едуард підтримував атаки та брав участь у фінальному штурмі. Він спробував врятувати команду, заробивши пенальті, але суддя розпізнав явну симуляцію та показав фулбеку жовту. Оцінки низькі: SofaScore – 6.4, WhoScored – 6, FotMob – 5.9.

Грандіозна розв'язка протистояння українців

Парадоксальне дербі українців отримало таку ж розв'язку. Страсбур довгий час грав краще, але не міг забити. Здобувши кількісну перевагу, гості не атакували та примудрилися двічі пропустити. А коли здавалося, що Марсель взяв ситуацію під контроль, все знову перевернулося.

Страсбур влаштував фінальну навалу та відігрався. Дублем відзначився Ахолу. Спершу хавбек знайшов м'яч у штрафному після кутового та скоротив відставання, а через хвилину зрівняв рахунок божевільним пострілом здалеку – м'яч від поперечини опустився у ворота. Арбітр зафіксував нічию, хоча на останніх секундах Ахолу міг оформити хет-трик і вирвати перемогу для Страсбура, але влучив у стійку.

Марсель набрав 56 балів і залишився на другому місці з 10-очковим відставанням від ПСЖ. Страсбург, маючи 23 бали, продовжує боротьбу за виживання (15 місце).