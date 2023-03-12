Марсель приймає Старсбур в рамках 27 туру Ліги 1. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Марсель – Страсбур стартує о 21:45 за київським часом. Дивитися матч в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.

Руслан Маліновський у попередньому матчі вийшов з лави запасних і провів блідий тайм, але повертається в стартовий склад Марселя. А от Едуард Соболь, який має стабільне місце в основі Страсбура, несподівано розпочинає гру в запасі.

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Стартові склади команд

Марсель: Лопес – Балерді, Мбемба, Колашинац – Клосс, Ронж'є, Верету, Тавареш – Ундер, Маліновський – Санчес.

Запасні: Бланко, Каборе, Байлі, Жиго, Унаї, Гендузі, Вітінья, Муг, Пайє.

Страсбур: Сельс – Жілбер, Джіку, Ньямсі – Дагба, Ахулу, Сансон, Лінар, Делені – Гамейро, Діалло.

Запасні: Ріссе, Перрін, Буебарі, Соболь, Прчіч, Сузукі, Діарра, Сіссоко, Мотіба.