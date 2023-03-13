Марсель втратив перемогу над Страсбуром (2:2) у 27 турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на "Футбол 24".

У першому таймі Олімпік залишився у меншості, але це не завадило йому по перерві відзначитись двічі. Спершу удар Маліновського зі штрафного парирував кіпер перед собою, але Мбемба зіграв на добиванні. Санчес же заробив та реалізував пенальті.

Маліновський витягнув Марсель з мороку, але дивом втратив перемогу – Соболь відскочив у парадоксальному дербі українців

На поле у складі Страсбура вийшов Соболь, Маліновського зняли з гри. На 88 і 89 хвилинах Аолу оформив розкішний дубль. Нічия збільшила відставання Марселя від ПСЖ на 10 очок на вершині Ліги 1. Страсбур нарешті покинув зону вильоту.