Франція. Ліга 1, 28 тур

Реймс – Марсель – 1:2

Голи: Балогун, 13 – Санчес, 16, 29

Важкий матч Маліновського

Марсель на тижні активував опцію викупу Маліновського. Руслан у попередньому матчі був світлою плямою команди, яка дивом втратила перемогу. Тому сьогодні українець знову вийшов у стартовому складі, сформувавши групу атаки з Санчесом і Ундером.

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Руслан номінально закривав позицію лівої "десятки", але мав особливі функції. Під час пресингу він зміщувався в центр (Алексіс йшов вліво), а під час позиційних атак сідав глибше за м'ячем. Маліновський у дебюті зустрічі гарно зіграв на перехопленні, але запоров момент неточним пасом. Згодом розігнав непогану контратаку, яка нічим не завершилася. На 64 хвилині Маліновського замінив Унаї.

Епізодами українець загравався. Після втрати м'яча так напосівся на Кейта, що отримав заслужену жовту картку. Загалом з єдиноборствами не задалося у Руслана – він програв 73% дуелей і тричі дав себе обіграти. Жодного удару, лише дві передачі у фінальну третину – з такими здобутками важко розраховувати на позитивні оцінки. Статистичні портали визначили його одним з найгірших на полі: SofaScore – 6.4, WhoScored – 6.3, FotMob – 6.1.

Марселю пощастило, Алексіс створив два голи

Марсель у цьому сезоні вразливий і нестабільний. Класні матчі чергуються з провальними, навіть класні тайми чергуються з провальними. Олімпік сьогодні поїхав у гості до дуже серйозного суперника – Реймс не програвав у чемпіонаті з вересня. Тому гол Балогуна на початку поєдинку не став сюрпризом.

Марсель обіграв Реймс завдяки сплеску геніальності Алексіса. Чилієць зробив два голи з нічого. Спершу ідеально пробив зі штрафного, а потім, скориставшись виносом голкіпера, оформив дубль. У Пау Лопеса асист. Це майже все, що створили провансальці, якщо не рахувати шанс Жиго на останніх хвилинах.

Реймс ще в першому таймі володів ініціативою, а в другому – возив гостей (12:4 за ударами). Головним джерелом креативу був Джюня Іто. Мунеці замикав простріл з флангу та влучив у стійку, удар Фліпса зі штрафного дивом витягнув Лопес. Марсель закрився у штрафному та грав на відбій. Про пресинг Ігор Тудор навіть не мріяв.

Марсель втримав перемогу, але це диво. На третій компенсованій хвилині Балогун після скидки Мунеці не влучив у порожні ворота. Гостей врятувала стійка. Олімпік обірвав 19-матчеву безпрограшну серію Реймса, набрав 59 очок і скоротив відставання від ПСЖ до 7 балів (Париж трішки раніше програв Ренну).