Бразильські фанати завжди божеволіють, коли імениті гравці повертаються до них з Європи.

Вчора Флуміненсе провів презентацію 34-річного Марсело, який повернувся у клубі на правах вільного агента.

На трибунах Маракани зібралося 35 тисяч фанатів, щоб привітати ветерана. Екс-зірка Реала зі сім'єю вийшов на сцену під шалені овації публіки та феєрверки.

A HORA DO REENCONTRO! EU NÃO TENHO PALAVRAS #M12NoMaraca pic.twitter.com/V1n6JC3UqC — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 11, 2023

Марсело пройшовся по стадіону і встиг трохи понабивати м'яч, чим остаточно довів вболівальників до екстазу.

O homem sabe pouco, po ? pic.twitter.com/2IwWyA0lST — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 11, 2023

Нагадаємо, що Марсело приєднався до академії Флуміненсе у 13 років, а за першу команду дебютував у 17. Саме з бразильського клубу захисник перебрався до мадридського Реала (2007 – 2022), з яким п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів.

Зірковий дует Реала, рекордсмен МЮ, чемпіони світу: топ-10 вільних агентів без форвардів