Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів подарувало нам дуже цікаві пари. Не лише з погляду на виконавців – тренерські дуелі також будуть вкрай запеклими.

Успіх в плей-офф Ліги чемпіонів залежить не лише від вдалих дій футболістів, а й від успішності тренерських ідей та обраної тактики. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розповідає, які тренерські протистояння нас очікують в 1/4 фіналу ЛЧ.

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Карло Анчелотті VS Грем Поттер

Протистояння, яке вкрай важко назвати рівним. Досвідчений італієць вже впродовж тривалого часу витискає з Реала усе можливе та довів його до титулу найсильнішої команди світу. Карло лише зрідка робить точкові підсилення, опираючись на стабільний склад та досвідчених ветеранів, які попри вік прагнуть залишатися на вершині світової слави.

Натомість Поттеру навіть попри колосальні вливання у склад не вдається знайти баланс, який нарешті поверне Челсі у переможну колію та дозволить згадати могутність цієї команди. Повний провал у чемпіонаті англійський тренер сподівається компенсувати перемогою в ЛЧ. Про свої амбіції він заявив після перемоги над Борусією в 1/8 фіналу. Але заява "Спробуємо виграти цю бісову Лігу чемпіонів" наразі видається дещо занадто гучною, тим паче, що лондонцям доведеться здолати чинного переможця турніру. Челсі зараз не виглядає сильнішим за Ліверпуль, а з мерсисайдцями у Реала особливих проблем не виникло.

Весь світ уважно спостерігатиме за Лігою чемпіонів. Не залишайся осторонь футбольного протистояння та вболівай за улюблені команди. А створити особливу атмосферу допоможе HLIBNY DAR.



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Сімоне Індзагі VS Роджер Шмідт

Цікаве протистояння тренерів нового покоління, які представляють різні футбольні школи. Феєрією гру Інтера у протистоянні з Порту не назвеш, тому вважати італійців фаворитом ніхто не буде. Швидкість, яку Шмідт вимагає від своїх підопічних, може стати козирною картою, протидії якій у кишені Індзагі може не знайтися.

Разом з тим у розпорядженні італійця більше досвідчених виконавців, а досвід – це фактор, який у великих турнірах здатен грати вирішальне значення. Це протистояння буде вкрай цікавим з точки зору тактики, тому наставникам точно доведеться визначати кілька можливих планів на гру.

Гвардіола VS Нагельсманн

Напевно, найцікавіше протистояння 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. На шляху Гвардіоли до мрії про європейський тріумф став колишній клуб на чолі з наставником, який вкрай швидко пройшов шлях від перспективного тренера до топфахівця зі світовим ім'ям. Нагельсманн часто говорив, що сприймає Хосепа як вчителя, і настав момент, коли Юліан має змогу довести, що він дуже гарний учень.

Виглядає так, що перемогу здобуде той, кому краще вдасться побудувати захист: Баварії треба працювати над стриманням вбивчого Голанда, а захист Сіті буде змушений відбивати справжній шквал різких випадів суперника. Чиї задуми спрацюють краще – дізнаємося вже незабаром.

Піолі VS Спаллетті

Ще одне цікаве протистояння, яке жеребкування винесла за межі італійського чемпіонату. Спаллетті вдалося вдихнути у Наполі чемпіонський дух, і команда впевнено крокує до завоювання Скудетто. Натомість Мілан раз по раз шпортається об далеко не найсильніших суперників та втратив впевненість у своїх силах. Звісно, велику роль відіграв переповнений лазарет, але команда такого статусу просто не має права давати системний збій через відсутність певних виконавців.

Вперше за 11 років Мілану вдалося пробитися на цю стадію турніру, і Піолі висловлював сподівання, що йому не доведеться грати проти італійських команд. Доля вирішила інакше, і тепер Стефано доведеться шукати шляхи реабілітації за невдачі в Серії А з командою, яка очолює таблицю. Натомість у Спаллетті менше перепон на шляху до успіху, тому здається, що Наполі буде агресивнішим та розкутішим. Хай там як, це протистояння точно подарує нам моменти, які стануть справжньою насолодою для усіх шанувальників футболу.