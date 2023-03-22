На матчі між Ромою і Барселоною в першому чвертьфіналі жіночої Ліги чемпіонів зібралося 39 454 уболівальника.

Як інформує Voce Giallorossa, це – найбільша кількість глядачів в історії італійського жіночого футболу.

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Матч викликав неабиякий інтерес, оскільки жіноча команда Роми лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Італії, випереджаючи після 19 турів Ювентус на 8 очок. Жіноча команда Барселони є не тільки лідером чемпіонату Іспанії, вона також чинний віце-чемпіон Європи. "Блаугранас" програла минулорічний фінал Ліги чемпіонів Ліону (1:3).

Перша зустріч між Ромою і Барселоною на Олімпіко завершилася перемогою гостей із рахунком 1:0. Єдиний гол на 34-й хвилині матчі оформила Сальма Параллуело.