Напередодні матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів легенда німецького футболу розповів, що думає про ймовірність команди Юргена Клоппа здійснити камбек в матчі проти мадридців після поразки 5:2 у першій зустрічі. Також Маттеус оцінив шанси Лейпцига проти команди Гвардіоли.

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"Манчестер Сіті та Реал іменитіші, ніж Наполі, ви знаєте, чого очікувати від обох клубів. Навіть якщо проаналізувати та добре вивчити гру неаполітанців, все одно існує ризик недооцінити їх.

У випадку з Реалом все по-іншому. Мадридці пройдуть Ліверпуль, навіть попри те, що Юрген Клопп створив сенсацію, обігравши Манчестер Юнайтед з рахунком 7:0. Він не зможе зробити те саме на Сантьяго Бернабеу. Справи в обох команд у лігах йдуть не дуже добре, тому вони приділять більше уваги Лізі чемпіонів, ніж будь-коли ще. Лейпциг є аутсайдером в матчі проти Манчестер Сіті. Але хто знає? Можливо, вони знов зіграють унічию, буде додатковий час і пенальті", – написав Маттеус в колонці для Sky Sport.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті зіграє проти Лейпцига 14 березня, а Реал прийматиме Ліверпуль 15 березня. Обидві зустрічі розпочнуться о 22:00 за київським часом.

Неймовірно, але факт: легендарні футболісти, які ніколи не вигравали Лігу чемпіонів