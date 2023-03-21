– Миколо, ти підписав новий контракт із Шахтарем. Що це означає для тебе?

– Я в Шахтарі вже понад 13 років, для мене це не просто клуб, а велика родина, в якій я виріс, став професіональним футболістом, гравцем національної збірної України. Для мене ця команда і цей клуб дуже важливі, тому я хочу дати ще більше користі Шахтарю.

Шахтар офіційно продовжив контракт з Матвієнком, якого сватають в АПЛ

– Сьогодні ти є одним з найбільш досвідчених гравців у молодій команді Шахтаря. Чи відчуваєш додаткову відповідальність та бажання допомогти клубу в цей період?

– Відповідальність у такому клубі лежить на всіх, і вона завжди дуже висока. Бути частиною Шахтаря – це гордість і привілей, але й серйозний рівень зобов'язань перед уболівальниками. Продовжуватиму робити все, щоб виправдати довіру керівництва клубу та наших фанатів.

– Ти прийшов до академії "гірників" у 2009 році. Як відтоді змінилася команда і що, на твій погляд, є запорукою успіху Шахтаря?

– Змінилося дуже багато всього – команда, клуб, наше життя загалом. Але те, що було завжди – менталітет переможців. Шахтар прагне вигравати в кожному матчі та в кожному турнірі – це і є запорука успіхів і досягнень клубу.

– Які в тебе особисті амбіції на ці найближчі 5 років і чого хотів би досягти разом із Шахтарем?

– Амбіції незмінні – ставати щодня кращим і допомагати команді перемагати, – цитує Матвієнка сайт донеччан.

Динамо загубило, а Шахтар – знайшов