Після чемпіонату світу декілька гравців "синіх" оголосили про завершення кар'єри. Манданда, Бензема, Варан та Льоріс покинули збірну і вирішили сконцентруватися на виступах за свої клуби. Голкіпер Тоттенхема не тільки був першим номером у збірній, а і її капітаном. Перед міжнародною паузою Дідьє Дешаму потрібно було назвати його наступників.

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За інформацією L'Equipe, капітанська пов'язка перейшла до Кіліана Мбаппе, а віце-капітаном команди став Антуан Грізманн. З першим номером теж все обійшлося без сюрпризів. Льоріса змінить голкіпер Мілана Майк Маньян. Але Дешам наголосив, що ієрархія може змінитися під час літніх матчів.

"Відповім частково. Позиція номер 1 дістається Меньяну. Ієрархія важлива. Але я також обговорюватиму це з іншими. Для цих зустрічей буде своя ієрархія, але вона також може бути іншою для наступних матчів у червні. Міжнародний досвід може бути додатковою перевагою для запасних голкіперів", – цитує Дешама L'Equipe.

У свої 24 роки Кіліан Мбаппе провів 66 матчів та забив 36 голів за французів. Нагадаємо, що збірна Франція стартує у відборі на чемпіонат Європи-2024 з матчу проти Нідерландів 24 березня, а через два дні "сині" зіграють проти ірландців в Дубліні.

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