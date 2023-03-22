– Що скажете про Руслана Ротаня, який зараз очолює три команди: Олександрію, збірну України та молодіжку?

– Так не має бути! Я бажаю Руслану Петровичу лише удачі, але ті люди, які ухвалювали це рішення, мають бути адекватними. Кажуть, що скоро прийде Сергій Ребров і він все визначає в команді, але я думаю, що Ротаню треба готувати молодіжну збірну до чемпіонату Європи. Там є завдання – потрапити через Євро на Олімпіаду, що може бути вперше для України. Ще він Олександрію тренує.

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Це, напевно, вперше в історії, коли один тренер очолює три команди. Україна, звісно, сильна нація, що показують ЗСУ на полі бою, але в цій ситуації треба бути чесними перед собою та ухвалювати адекватні рішення. Є ж Виконком, керівник УАФ. Хтось все одно має за це відповідати наприкінці відбіркового циклу.

З Ребровим остаточно нічого незрозуміло. Якби УАФ сказала, що 1 червня Ребров офіційно стане головним тренером збірної України, то не було б питань. У Реброва залишилося менше пів року до закінчення контракту з Аль-Айном, і вже має бути підписано попередню угоду з УАФ. А якщо Ротань обіграє Англію? Тоді, можливо, нехай Руслан Петрович далі веде збірну? Дуже багато запитань. Ми вже знаємо, що збірну має очолити Ребров, а от коли – це вже питання.

– Ротаня багато хто критикує за виклик Євгена Коноплянки. Яка ваша думка щодо цього?

– Я за грою Коноплянки не стежу вже давно, але мене цей вибір дуже здивував. Не знаю, чи був цей виклик узгоджений з Ребровим, УАФ. Чи це особистий вибір Ротаня, але якщо брати статистику Коноплянки, то я не розумію, за які заслуги він сьогодні викликається до збірної. Деякі футболісти із цієї збірної України навіть не знайомі з ним.

– Ракицький досить непогано себе проявив у першому матчі з Фейєнордом (1:1). Як вважаєте, він здатний підсилити збірну України?

– Досвід у Ракицького божевільний, але треба працювати на перспективу. Думаю, у цьому відбірковому циклі гратимуть молоді хлопці. Я вважаю, що Ярік уже все віддав збірній, йому потрібно сконцентруватися на клубній кар'єрі. Він уже все всім довів, – цитує Хацкевича Український футбол.

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