"Костакурта може залишити цей рекорд собі, мені він не потрібен (сміється). Насправді я пишаюся тим, що входжу в історію Мілана, бо це великий клуб з великим минулим. З гравцями, які творили дивовижні речі, і те, що моє ім'я теж там багато означає для мене. На жаль, цей гол не приніс очок, чого я дуже хотів. Я пишався тим, що вперше був капітаном Мілана, але гра пішла зовсім не так, як ми хотіли.

Я почувався на полі дуже добре, хоча не виходив у старті 14 місяців. Головне – бути у гарній формі. Якщо я почуватимуся так само добре, як сьогодні, то все ще можу грати, я не сумніваюся у собі.

Рекорд Ібрагімовіча з присмаком гіркоти у відеоогляді матчу Удінезе – Мілан – 3:1

Перед матчем Беннасер підійшов до мене в роздягальні і сказав, що хоче віддати пов'язку капітана мені. Я відповів: "Добре, я зніму з тебе тиск і дозволю тобі зосередитися на грі".

Гадаю, що мій перший пенальті теж був хорошим, але кіпер здійснив фантастичний сейв. Коли у мене з'явився другий шанс, я подумав, що заштовхаю цей м'яч у сітку, навіть якщо мені доведеться відправити туди і воротаря.

Я можу пояснити різницю між минулим і нинішнім сезонами. Одна справа, коли ти хочеш стати чемпіоном Італії, і зовсім інша, коли ти вже ним став. Я був у цій ситуації раніше. Коли ти чемпіон, то кожен суперник виходить проти тебе наче на фінал. Вони заздалегідь роблять на нас помітки в календарі.

Минулого сезону все було по-іншому, а тепер на нас зайвий тиск щоматчу. Це нормально, коли ви боретеся за трофеї. Ви повинні бути готові, тому що всі хочуть перемогти чемпіонів. Подивіться на Удінезе, як вони святкували голи. Ніби вони забили у фіналі кубка.

Ця команда не має досвіду гри в статусі чемпіона Італії, тому ми бачили ці злети і падіння. Ми не завжди були на вершині. Це не виправдання, це пояснення різниці між переможцями і невдахами", – цитує Ібрагімовіча Football Italia.

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