"Звичайно, він опинився у складній ситуації, але у футболі жалість недоречна. Я не думаю, що Еден має погане життя. Можна шкодувати людей, у яких життя набагато гірше, ніж у нього. Мені не шкода його.

"Ми не розмовляємо один з одним": Азар – про відносини з Анчелотті

Справа не в грошах, я не шкодую нікого у світі футболу. Зрештою, всі частково винні у його ситуації. Я дуже добре знаю Едена, ми проводимо багато часу разом. Але я шкодую людей, які мають багато проблем, чого не можна сказати про Азара", – сказав німець в інтерв'ю Eleven Sports.

Нагадаємо, що бельгієць провів за Реал лише 7 матчів цього сезону, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу. Поточний контракт Азара з мадридським клубом спливає у липні 2024 року.

️ | Wij spraken met Toni Kroos en Carlo Ancelotti over het geval Hazard, een dag voor #ElClásico. ️ pic.twitter.com/DmPvDAwvjg — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) March 18, 2023

Реал вийшов у 1/4 ЛЧ, вибивши Ліверпуль – Мадрид стає нічним жахом Клоппа, система Анчелотті тріумфує над гегенпресингом