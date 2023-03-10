"Обійняти старих друзів, яких я залишив у Росії та Україні, – це те, за чим я сумую найбільше. Коли ти виграєш титули, коли ти виграєш чемпіонати, ці спогади скороминущі. Те, що дійсно залишається в пам'яті, – це дорога, яку ти пройшов із добрими друзями, щоб досягти успіху.

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Відмінностей між росіянами та іспанцями немає, ми дуже схожі люди, ми близькі майже за всіма параметрами. У кожній країні є добрі і, скажімо, погані люди. Ми схожі один на одного більше, ніж люди думають у всьому світі!

В Іспанії і близько немає жодної русофобії. Ми вважаємо що, звичайні люди, ні в чому не винні. Мені не соромно, що я працював у Росії", – цитує Ріанчо пропагандистський "ЗМІ".

Це не вперше, коли Рауль Ріанчо демонструє свої подвійні стандарти та недалекі думки. Нещодавно іспанський фахівець відкрито заявляв, що російські спортсмени "ні в чому не винні" і йому їх шкода. Також Ріанчо публічно розповів, що готовий повернутися працювати в країну-агресор.

Нагадаємо, що іспанець працював у штабі Сергія Реброва в Динамо, а потім став асистентом Андрія Шевченка у збірній України. В Росії він тренував Спартак та Рубін.

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