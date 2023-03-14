"Важка поразка від великого суперника. Ми багато чого робили добре, але Атлетіко завдавав більше ударів і добре захищався. В деяких зонах було краще. У Жирони було кілька хороших гольових ситуацій, але нам було важко створювати гострі моменти. Суперник мав великий потенціал, щоб завдати шкоди. Мені погано, тому що вранці ми працювали над кутовими, тим, як це робить Атлетіко. У нас не вийшло в найважливішій грі. Ми втратили очки, не знаю, заслужено це чи ні. Пора думати про те, що залишилося, важливо продовжувати змагатися, як і раніше.

Моменти Циганкова і VAR-драма останніх хвилин у відеоогляді матчу Жирона – Атлетіко

Як почуваються Алейш Гарсія та Оріоль Ромеу? Треба почекати та подивитися, як вони розвиватимуться. Оріоль попросив заміну тому, що відчув напругу у квадріцепсах, але він не помітив нічого важливого. Щодо Алейша, ми оцінимо.

Ми доклали великих зусиль на початку гри, але в прогресі були поганими. У кінці Жироні не вистачило ударів, глибини. Перші 15 хвилин були дуже хороші. У другому таймі обидві команди мали по два-три чисті моменти. Рахунок міг бути в будь-який бік, і їм вдалося зробити його на свою користь. Треба підняти голову.

Атлетіко дуже добре домінував у зонах, вони дуже небезпечні та мають чудових гравців. Це правда, що ми добре впоралися з м'ячем, але він утік від нас на 94-й хвилині, на кутовий, який ми погано відпрацювали. Нам не вистачало ясності, але я задоволений ставленням і іміджем команди", – цитує наставника Жирони AS.

Нагадаємо, що Жирона посідає 12 сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 30 очок. Віктор Циганков проти Атлетіко відіграв майже весь матч. Результативними діями, на жаль, він не відмітився.

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