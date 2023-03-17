Мессі самовільно пішов з тренування – в ПСЖ назріває новий скандал
Атмосфера в паризькому клубі з кожним днем погіршується. Керівництво не може впоратися зі своїми зірками.
У 28 турі ПСЖ зіграє проти Ренна в Лізі 1. Ще не відомо, чи зможе взяти участь у матчі Лео Мессі. Аргентинська зірка у вівторок, 14 березня, покинув тренування без дозволу тренера.
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Мессі був незадоволений тренуванням 2 на 2, тому нападник вирішив просто піти з тренувального центру. Крістоф Гальтьє зробив усе, щоб зупинити аргентинця, але він все одно покинув поле. Про прикрий інцидент повідомив Джамель у своїх соцмережах, наголосивши, що клуб хотів приховати подробиці непорозуміння.
Наразі між ПСЖ та Мессі продовжуються перемовини щодо нового контракту, але поки результату немає. Клуб та гравець не можуть узгодити декілька пунктів, зокрема зарплатню гравця. Лео Мессі в цьому сезоні зіграв у 22 матчах Ліги 1. В його активі 13 голів та 13 результативних передач.
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