Атмосфера в паризькому клубі з кожним днем погіршується. Керівництво не може впоратися зі своїми зірками.

У 28 турі ПСЖ зіграє проти Ренна в Лізі 1. Ще не відомо, чи зможе взяти участь у матчі Лео Мессі. Аргентинська зірка у вівторок, 14 березня, покинув тренування без дозволу тренера.

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Мессі був незадоволений тренуванням 2 на 2, тому нападник вирішив просто піти з тренувального центру. Крістоф Гальтьє зробив усе, щоб зупинити аргентинця, але він все одно покинув поле. Про прикрий інцидент повідомив Джамель у своїх соцмережах, наголосивши, що клуб хотів приховати подробиці непорозуміння.

Lionel Messi n’a pas terminé la séance de mardi.



Il a quitté l’entraînement car il était déçu de ce que proposait Christophe Galtier.



Le coach parisien a essayé de le convaincre de rester mais l’attaquant argentin est tout de même rentré chez lui. — Djamel (@Djaameel56) March 17, 2023

Наразі між ПСЖ та Мессі продовжуються перемовини щодо нового контракту, але поки результату немає. Клуб та гравець не можуть узгодити декілька пунктів, зокрема зарплатню гравця. Лео Мессі в цьому сезоні зіграв у 22 матчах Ліги 1. В його активі 13 голів та 13 результативних передач.

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