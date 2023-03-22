Стосунки між Ліонелем Мессі та ультрас ПСЖ серйозно зіпсувались останнім часом, що може стати причиною для зміни клубу аргентинця.

Перед поєдинком матчу Ліги 1 з Ренном фанати ПСЖ освистали Мессі. Лео ж промовисто відповів, одразу після гри пішовши в підтрибунне приміщення, коли його партнери по команді перепрошували перед трибунами за безвольну поразку.

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Все більше чуток з'являється про можливу зміну клубу Мессі. Так, знову з'являється інформація щодо Барселони, яка шукає способи повернути свою легенду. На Лео також чекає саудівський Аль-Хіляль, який хотів би відновити протистояння аргентинця з Роналду в місцевій першості. Може Мессі і стати одноклубником Сергія Кривцова – Ліонель перебуває в хороших відносинах з Девідом Бекхемом, який хотів би бачити в своєму клубі суперзірку.