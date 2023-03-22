Французький фахівець, який очолює ПСЖ, старається не конфліктувати зі своїми зірками. Це стосується і Лео Мессі. Нещодавно повідомлялось, що аргентинець без дозволу покинув тренування, бо йому не сподобалась вправа, корисність якої він поставив під сумнів.

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Декількома днями раніше під час тренування Гальтьє запропонував охочим затриматися ще на кілька хвилин. Однак Мессі відмовився від цієї пропозиції, і тренування завершилося всупереч тому, що деякі гравці хотіли продовжити. Тренер ПСЖ не став затримувати аргентинця на полі.

По інформації RMC Sport, Крістоф Гальтьє намагається не ображати своїх зіркових гравців, що не типово для тренера, який не вагався при ухваленні рішень під час роботи з Ліллем з 2017 по 2021 роки. Француз не перший фахівець, якому не вдається приборкати роздягальню парижан. У Томаса Тухеля була подібні проблеми.

В Парижі все частіше говорять про зміну тренера по закінченню сезону. ПСЖ вилетів із Ліги чемпіонів, а також із Кубка Франції. В минулому турі Ліги 1 команда програла Ренну (0:2), хоча все ще посідає перше місце в турнірній таблиці. Втрата авторитету в роздягальні та незадовільні результати ставлять під сумнів майбутнє Крістофа Гальтьє.

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