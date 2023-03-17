"Я знаю, що Лео, менеджмент та президент багато спілкуються. Я не знаю тонкощів дискусії. Я вже казав раніше: кожний вирішує сам. Лео щасливий у роздягальні ПСЖ. У нього 18 голів та 17 гольових передач цього сезону. Так, я бачив деякі думки щодо гри з Баварією, але Мессі грав не один.

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Дуже часто він вирішував результат матчів. Лео – важливий гравець для ПСЖ через його поведінку в роздягальні. Він тренується кожен день, завжди щасливий грати, робити так, щоб партнери грали добре. Що стосується його майбутнього, то ще зарано говорити про те, що станеться", – поділився думкою Гальтьє на прес-конференції.

Нагадаємо, що ПСЖ зустрінеться з Ренном в рамках 28 туру в неділю, 19 березня. Початок матчу о 18:05 за київським часом.

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