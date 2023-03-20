Ліонель Мессі дав ще один привід говорити про близький розрив стосунків з ПСЖ.

Після безвольної поразки Ренну (0:2) гравці столичного клубу пішли попросити вибачення і подякувати домашнім трибунам за підтримку. Усі, окрім Мессі. Чемпіон світу самотньо почовгав у підтрибунне приміщення, поки капітан Мбаппе та решта затрималися з фанатами.

Surely he’s done with Paris now? ??



pic.twitter.com/4HigyqVYRT — Reshad Rahman (@ReshadRahman_) March 19, 2023

Схоже, ця неприязнь вже стала взаємною. Чимало вболівальників ПСЖ свистом і гулом зустріли прізвище Мессі під час оголшнння складів перед матчем. На контрасті наступним йшов Мбаппе під супровід одностайної овації Парк де Пренс.

Messi getting booed by the PSG fans lmaooooooooo pic.twitter.com/VOD3Imso6X — Albi (@albiFCB7) March 19, 2023

Нагадаємо, це другий і, ймовірно, останній сезон Мессі за ПСЖ. Після чемпіонату світу команда Гальтьє вилетіла з ЛЧ, Кубка Франції, а Лео раптом перехотів підписувати новий контракт, готуючись влітку стати вільним агентом.

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